Metsaseaduses kavandatud muudatused on tingitud eelkõige metsa enda seisundist, mitte metsaomanike või metsatöösturite huvist.

Tänapäevani on metsade majandamisel lähtutud 1997. aastal vastu võetud metsanduspoliitikast. Sellest ajast saadik on järjekindlalt suurendatud nii rangelt kaitstavate metsade osakaalu kui ka pingsalt jälgitud metsade olukorda ning seal toimuvat. Uus metsaseadus jätkab seni aetud metsanduspoliitikat, kuid sisse on toodud mõned muudatused, mis ajendatud eelkõige metsa enda seisundist, mitte metsaomanike või metsatöösturite huvist, nagu seni väidetud. Nagu eespool mainitud, on Eesti metsade pindala viimase sajandi jooksul oluliselt suurenenud, mistõttu on tekkinud raieküpse metsa üleküllus. See on meie kõigi raha, mis metsas seisab. Mida rohkem raiume, seda rohkem valgust ja toitaineid mets saab ning seda paremini kasvab tuleviku mets.