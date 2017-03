Kui Eestisse üldse kunagi kallis ja võimas puidukiu tootmine rajatakse, siis tehakse see kusagile Tartu ümbrusse Emajõe lähistele.

Ligemale miljard eurot maksva puidurafineerimise tehase rajamise eeltöö on jõudnud faasi, kus valitsus peab lähemate nädalate jooksul otsustama, kas algatada puidukiutehase rajamise organiseerimiseks loodud OÜ Est-For Invest esitatud taotluse põhjal tehase rajamiseks riigi eriplaneering. Eeldusel, et valitsus REPi kehtestab, kulub selle menetlemiseks kaks ja pool aastat. Tähtaeg, mis projekti eestvedajate hinnangul on liiga pikk. “Suur Emajõgi ja Tartu on niikuinii see koht, mille lähistel tehas peaks paiknema, sest meile on oluline väljund raudteele. Ning seal asub sõlmpunkt, kust hargneb raudtee Tallinna, Läti ja Venemaa suunal,” selgitab Margus Kohava asukohavaliku kriteeriume.