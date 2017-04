Kevade tulek ja diskussioon metsaseaduse muudatuste üle pole puiduhindadele mõju avaldanud.

Okaspuupalkide hinnad on pisut kasvanud ja küttepuidu hind jätkanud aasta esimese kuu madalaimast tasemest alates väikest kasvutrendi. Okaspuupalkide keskmised hinnad olid aprillis kerges kasvus. Männipalkide hinnad kallinesid kuni pool protsenti. Rohkem kasvasid kuuga kuusepalkide hinnad. Lepa- ja haavapalk on möödunud kolme kuuga ca 1,5% odavnenud. Aastataguse ajaga võrreldes on pilt palju kirjum. Märtsis toimus paberipuiduturul ühtlane kuni üheprotsendine hinnalangus ning aprillis jäi see püsima. Jätkuvalt on kalleim sort männipuit ja odavaim haavapuit. Kuusepuit on aastaga kallinenud. Tänavune kevad on kaasa toonud elavnemise küttepuiduturul. Tänu suuremale ostuhuvile on jätkunud küttepuidu hinnakasv.