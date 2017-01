Tartu Loodusmaja ees kasvas veel hiljaaegu kaks puud – suurem palsami nulg ja väiksem värdnulg.

Nendest kahest nulust on kujunenud omamoodi sümbol – võimas puupaar paistab kaugele ning tervitab Tartu Loodusmaja ukse ees kõiki saabujaid. Suurem puu on kasvanud umbes 20 meetri kõrguseks, kuid kahjuks viimastel aastatel ära kuivanud. Pärast konsultatsioone linna dendroloogiga on otsustatud kuivanud palsami nulg maha võtta. Kasvama jääb väiksem värdnulg. Nii toimus 12. jaanuaril maha võetava puu tänamine, kuna vana nulg on loodusmaja inimestele oluline.