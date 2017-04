Eestisse ligemale miljard eurot maksma minevat puidutööstust kavandav Est-for Invest soovib palgata maailmatasemel tselluloositootmise asjatundjat Daniel Paalssonit, kes omal ajal nõustas ka Estonian Celli tehase rajamist.

Ametlik koostöölepingu allkirjastamine ootab nüüd aega, mil puidukiutehase rajamine saab esmalt valitsuselt rohelise tee läbi riigi eriplaneeringu algatamise ja seejärel võib ka praegune investorite grupp hakata pihta juba konkreetsemate tegevustega. Daniel Paalsson on ennast projekti sisu, äriplaani ja üldise ideega kurssi viinud, siinsete projektijuhtidega kohtunud ning teada andnud, et kui tehase planeerimine pihta hakkab, on ta valmis oma elu järgmised kuus-seitse aastat taas Eestiga siduma. Praegu Hongkongis resideeruv rootslane elas kümmekond aastat tagasi alaliselt Eestis, nõustades Kunda naabrusse rajatud Estonian Celli haavapuidumassi tehase ehitustöid. Ta on tselluloositööstuse tehnoloogia asjatundja, kel kogemusi sarnaste tööstusüksuste rajamisega kogu maailmas. Viimati osales ta Soomes Äänikoski tselluloositehase planeerimise protsessis. Hariduselt on ta keemiainsener ning tegelnud tselluloositootmisega aastast 1986. Siinkohal vastab ta Metsalehe küsimustele.