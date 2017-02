Millist kasu saab erametsaomanik enda metsa sertifitseerimisest? Vastab Indrek Tust, AS Stora Enso Eesti metsandusjuht.

Eesti keskmine metsaomanik on kaalutlev ja kõhklev ning pragmaatiliselt käituv oma metsa peremees. Oleme sageli teinud sobiva mõttelaadiga metsaomanikule ettepaneku liituda FSC metsamajanduse sertifikaadiga (kusjuures metsaomaniku jaoks täiesti tasuta), kuid metsaomanike valdav seisukoht on, et selline sertifikaat piirab tema vabadusi ja õigusi oma metsa kallal toimetada nii, nagu omanik seda soovib.Omal ajal oli turul puidunõudlus suurem kui -pakkumine – hästi läks kaubaks ka seaduslikult hangitud, kuid sertifitseerimata puit. Nüüdseks on need seisukohad devalveerunud, – kui sul on PEFC või FSC metsamajandamise sertifikaat, annab see moraalse õiguse puidu eest lisa küsida.