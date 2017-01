Suur hulk omavalitsusi, kelle maid läbib mõni suurem jõgi, elavnesid pärast miljard maksva tselluloositehase rajamise plaani teatavakssaamist ning hea meelega näeksid ettevõtet just enda kanti kerkimas.

Uue aasta alguses Eesti puiduärimeeste välja käidud kavatsus siia miljard eurot maksev tselluloositööstus rajada on kihevile ajanud nii olemasolevate puidutöötlemisega tegelevate firmade juhid kui ka kohalike omavalitsuste ametnikud, sest uue tehase asukoht mõjutab neid kõiki. Üldiselt pakuvad peaaegu kõik omavalitsused ennast suurele tootmisettevõttele – olulisele tööandjale – võõrustajaks, küll aga ei luba keegi, et vajaminevad 200 töötajat oleks reaalne kohapealt leida. Aga kui meenutada, siis sama lugu oli kunagi ka Imavere saeveski rajamisega – tehas pandi sisuliselt keset tühja põldu püsti. Toona seisis kohalik omavalitsus samamoodi sellele vastu kuidas aga sai, ent nüüd on kohapeale ehitatud ka elamispinnad töötajatele, asula õitseb, Imavere vald saab maksutulu ja kõik on rahul.