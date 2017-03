Sel kuul algas teretamise ja tänamise kampaania.

See, mis on läbi aegade olnud enesestmõistetav osa eneseväärikusest ja viisakast käitumisest, vajab kampaaniaga turgutamist. Kuidas on see seotud vana metsaga? Aga päris otseselt. Vana metsa on alati teretatud. Rõõm ja aupaklikkus, mis valdab kõrgete puude alla astujat, vormub sosinal või ka kõlava selge häälega välja öeldud tervituseks metsale ja metsapuudele. Seoses metsaseaduse muudatustega kõneldakse viimastel kuudel palju metsa juurdekasvust ja raievanusest. Kuid viga on selles, et mida noorem organism, seda kiiremini ta reeglina kasvab.