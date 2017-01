Ettevõtted OÜ Nordic Houses KT ja OÜ Downtown Visuals koostöös Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega Mektory viisid kinnisvara tutvustamise virtuaalreaalsuses uuele tasemele.

Tegu on seni kõige täiuslikuma virtuaaltuuriga, mis tehtud Eesti majatehases toodetava element- ja moodulmaja baasil. Virtuaaltuuri saab vaadelda virtuaalreaalsusprillidega. Tuuri teevad eriliseks interaktiivsed funktsionaalsused. Näiteks nii sise- kui välismaterjalide vahetus, vabalt ringi liikumine nii sise- kui välisruumis ning võimalus maja eri mooduleid sisse ja välja lülitada. “Kui hoone pole enne müüki valmis ehitatud, ja nii see viimasel ajal tavaliselt ju ongi, on potentsiaalsel koduostjal keeruline teha ostuotsust ainult jooniste ja piltide abil. Aga kujuta ette, et saaksid minna “pildi sisse”, seal vabalt ringi kolada ja ühe sõrmeliigutusega kogu parketi, põrandalauad või seinavärvi ära vahetada või terve maja kas või üle värvida – meie virtuaalses majas nüüd saab,” kirjeldab Nordic Housesi müügidirektor Margus Pauts.