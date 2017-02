Viskoossus on õli tähtsaim füüsikaline mõõtühik ja üks põhiomadusi, millel on õige määrdeaine valikul otsustav roll.

Viskoossus sõltub temperatuurist ning on mõjutatav spetsiaalsete manustega. Viskoossus võib õli kasutamise ajal muutuda. Kui me tänapäeval räägime viskoossusest, peame selle all silmas määrdeõli või hüdroõli voolavuse määra. Viskoossuse järgi eristatakse rohkem või vähem pakse ja vedelaid õlisid. Ühtlasi on viskoossus ka parameeter, mis kirjeldab õli võimet moodustada kahe liikuva detaili vahele eraldava õlikelme. Masina käivitamisel ei tohi õli olla liiga paks, kuna muidu ei jõua see õigeaegselt voolata määritavatesse kohtadesse. Kui on aga töötemperatuuril liiga vedel, ei suuda tagada piisava paksusega õlikelmet, mis kaitseks kulumise eest.