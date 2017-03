Sergei Kraana: Küülik sünnitas inimese * Kuuldud mõte * Meeste naljad * Huvitav seos * Tõrre põhjast * Karikatuur

Hiljaaegu toimus Šveitsi sõltumatus instituudis erakordne sünnitus – nimelt tõi lapse ilmale maailma esimene meessoost sünnitaja. “Peame unustama jutud sellest, justkui saaks sünnitada vaid naised,” selgitas instituudi juhataja dr Dummkopf “Naerile”. “Mehed ja naised on võrdsed ning nüüd on see saanud teadusliku kinnituse.” Teadlane möönis, et päris sajaprotsendilise mehega polnud siiski tegu, kuna maailma esimene meessünnitaja oli sündinud ja kasvanud naisena, kuid hilistes kolmekümnendates olid talle ravimite manustamise tõttu nina alla ja lõuale karvad kasvama hakanud. Seetõttu tundis naine, et on tegelikult mees.