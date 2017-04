Juhtunud lugu * Loosung * Karikatuur * Tõsi taga * Kukalt sügav mõte * Kiikse * Leitud mõte

Liikluspolitseinik märkas, et üks auto sõidab kiirusega 20 km/h, kuigi lubatud on 60 km/h. See hakkas teda huvitama ja ta peatas auto. Autos istusid neli ligi 80aastast naist, üks rooli taga, teised tagaistmel ehmunud nägudega. Roolis istuv naine küsis: “Milles asi, pojake? Me sõidame nii, nagu kord ette näeb, siin on ju kahekümne märk.” Liikluspolitseinik: “See pole kiiruse märk, vaid maantee number. Aga miks ülejäänud nii ehmunud nägudega on?” Roolis istuv naine vastas: “Me just tulime maanteelt 210.”