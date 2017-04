Juhtunud lugu: Pangaröövist võitsid kõik * Loosung * Tõsi taga * Kukalt sügav mõte * Kiikse * Bussis kuuldud

Ühes linnas rööviti panka. Üks röövlitest hõikas uksel: “Mitte liigutada! Raha kuulub pangale, aga elu teile.” Kõik ruumisolijad heitsid rahulikult pikali. See on näide sellest, kuidas termin muudab maailmast aru saamist. Üks naine heitis provokatiivselt laua peale pikali, kuid röövel lausus talle: “See on röövimine, aga mitte vägistamine. Pea end vastavalt üleval!” See on näide sellest, kuidas käitub professionaal, ta kontsentreerub peamisele. Kui röövlid hakkasid pangast lahkuma, lausus kõige noorem röövel, kes oli kõrgharidusega, kõige vanemale, kel oli algharidus: “Vanamees, ehk loeme üle, palju me võtsime?”