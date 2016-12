Sergei Kraana * Tõsi taga * Kukalt sügav mõte * Kiikse * Pakipanus * Karikatuur

Uurimisgrupi ja kontrollgrupi võrdlus näitas, et noored on õnnelikumad kui vanad, terved on õnnelikumad kui haiged, ilusad on õnnelikumad kui koledad, rumalad on õnnelikumad kui targad ning rikkad õnnelikumad kui vaesed. “Uuringust koorusid välja mitmed olulised tegurid, mille põhjal saab sõnastada tõelise õnne valemi,” selgitab teadlane. “Kui tahad olla õnnelik, ole noor, ilus, terve, rikas ning võimalikult rumal. Tee tõelise õnneni tagavad abielulahutus, majaost, unistuste töökoht, tasuta puhkusereis ning abiellumine.”