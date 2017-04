Sergei Kraana: Põlvas tunnustati aasta onu * Loosung * Juhtunud lugu * Tõrre põhjast * Reklaam * Karikatuur

Nagu igal aastal, tähistatakse ka tänavu Põlvas onudepäeva suure pidulikkusega. Päeva kulminatsiooniks on järjekordse aasta onu tiitli andmine ühele Põlvamaa tublile onule. “Aunimetuse eesmärk on väärtustada onu rolli ühiskonnas,” selgitas Põlvamaa tädide liidu esimees Helmi Topsik. “On teada-tuntud tõsiasi, et kui maailmas ei oleks onusid, poleks olemas ka tädisid. Samuti poleks onudeta onupoegi, onutütreid ega onunaisi ning poleks võimalik ajada Põlvamaal populaarset onupojapoliitikat. Onu on Eesti ühiskonna alustala ning tema rolli ei ole võimalik üle hinnata.” Aunimetus “Põlvamaa aasta onu” antakse igal aastal onudepäeval toimuval pidulikul kontsertaktusel Põlvamaa kõige silmapaistvamale onule.