Sergei Kraana: Avati sooneutraalne kool * Karikatuur * Paetisme * Loosung

“Kollektiiv on meil väga mõistev,” kiidab direktor. “Enamik õpetajaid on meil naised, kuid mitte keegi ei tee sellest mingisugust numbrit. Kui inimene on naine ning tal endal ei ole sellega probleeme, pole probleeme ka meil. Miks peaksimegi laskma end sellest häirida. Sama lugu on meesõpetajatega. Kui ta on saatuse tahtel mees, kuid soovib siiski koolis töötada, siis meie kollektiiv võtab ta hea meelega vastu. Me ei tõrju meesõpetajaid. Pigem vastupidi – me lausa julgustame oma kollektiivis töötavaid mehi, et nad oleksid ja jääksid meesteks. Meil ei ilgu keegi tagaselja selle üle, kui meesõpetaja kannab ülikonda või kui tal on vuntsid. Peame seda täiesti normaalseks.”