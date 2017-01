Muda Mihkel pajatab * Loosung * Tõsi taga * Töökäed sügelevad * Karikatuur * Kiikse

Leidal on jälle tegevusvaldkond suur. Kõik horoskoobid tuleb tal läbi töötada, ja mitte ainult enda oma, vaid kogu Luuavarre naiste omad samuti. Kui suur töö tehtud, siis lubas kõik Luuavarre naised kokku kutsuda ja neile horoskoobid teatavaks teha. Tundub, et Leida on enda omaga päris rahul. Kes teab, mis talle kõike kokku luisati. Käisin poe juures ka filosoofidele uut aastat soovimas. Mehed on täie tervise juures ja maailma asjadega jätkuvalt kursis. Üks filosoofidest lubas Lätti elama minna, kui õlle hind siinmail kogu aeg tõuseb. Ega teisedki filosoofid õlle hinnast vaimustuses olnud, kuid lubasid siiski kodumaale truuks jääda ning õlleostuga eesti kultuuri edaspidigi toetada.