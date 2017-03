Tõsi taga * Kiikse * Loosung * Karikatuurid * Kukalt sügav mõte

Kui oled ütlemata rumal, ei jäeta seda ütlemata. Mõni mees ei julge õnne katsuda mitte näpuotsagagi. Vesi tõmmatakse peale ikka selleks, et see ahjus oleks. Tark tahaks teha kõigile silmad ette, loll kõigil kõrvad tuliseks. Elumees murrab truudust pisikesteks tükkideks, et jätkuks kõigile.