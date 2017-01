Sergei Kraana: Ettevõtjad nähtavaks! * Loosung * Karikatuur * Kukalt sügav mõte * Tõsi taga * Kiikse

Siiski ei anna värviline numbrimärk elanikkonnale täit ettekujutust sellest, millega ettevõtjad tegelevad, kus nad liiguvad ning mida ettevõtlusest vabal ajal teevad. Nii on täitevametile teada, et mitmed ettevõtjad on külastanud tööpäeva sees – sel ajal, kui nad peaksid tegelema ettevõtlusega –, hoopis kaubanduskeskusi. Neid on märgatud nii toidupoodides, pudukaupade kauplustes kui ka avalikes söögikohtades (ettevõtjate nimed toimetusele teada). Selleks et ettevõtjaid inimestest eristada, peavad nad töö ajal ettevõttest väljudes kinnitama oma kuuereväärile kollase lipukese.