Mees läks arsti juurde ja kurtis põlvevalu. Arst küsis: “Ega te juhuslikult trompetit mängi?” − “Mängin.” − “Kui te tahate, et teil asjad korda saaks, peate selle mängimise lõpetama.” − “Aga siin pole ju mingit seost.” −”Mina olen arst, ma tean paremini.” Kui patsient oli lahkunud, küsis medõde arstilt: “Doktor, aga mis seos siin ikkagi oli?” − “Ei mingisugust, lihtsalt see tüüp on mu naaber.”