Viimasel ajal on kogu Eesti kolmapäevaõhtuti teleriekraanide ette naelutatud, et jälgida populaarset tõsielusaadet “Prooviabielu”. Noormehed ja neiud, kes teineteisest mitte midagi ei tea, panevad mängult leivad ühte kappi, et teada saada, kas nende kooselust võiks asja saada. Kuigi tegu on prooviabieluga, tehakse saates kõike, mida teevad päris abieluinimesed: nad magavad koos ja teevad koos süüa, tülitsevad ja lepivad, käivad tööl ja veedavad koos puhkust. Et televaatajate huvi on suur, jätkub saade samade peategelastega juba sügisel, uue saate pealkiri on “Proovilaps”. Juba esimeses osas selgub, et 27aastast proovinaist Ursulat on tabanud proovirasedus, mille põhjustas 18aastase proovimehe Valdo-Väldo soov proovida ilma kondoomita.