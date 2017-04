Juhtunud lugu * Loosung * Palju õnne, Vikerraadio! * Bussis kuuldud * Tõsi taga * Tõrre põhjast * Kukalt sügav mõte * Kiikse * Karikatuur

Maja ees pingil istus poiss. Tema juurde tuli mees ja küsis: “Kas isa on kodus?” − “Jah,” vastas poiss. Mees koputas seejärel tükk aega uksele ja siis aknale, kuid keegi ei avanud. Siis küsis vihaselt poisi käest: “Sa ütlesid, et isa on kodus, aga miks keegi ust ei ava?” Poiss: “Ma ei tea. Ma ei ela siin.” *** Lugesin mõni aeg tagasi tugitoolis istudes raamatut. Lapselaps tuli, vaatas mind ja küsis siis: “Vanaisa, kas internet ei tööta jälle?”