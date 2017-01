Juhtunud lugu * Loosung * Märk või märklaud * Kiikse * Leitud mõte * Kukalt sügav mõte * Tõsi taga * Ausõna

Kaheksa aastat pärast ülikooli lõpetamist kohtusid matemaatikaprofessor ja endine üliõpilane, nad meenutasid endisi aegu. Professor: “Ma õpetasin teile kõrgemat matemaatikat. Öelge, kas teil on elus seda kunagi vaja olnud.” Endine üliõpilane mõtles veidi ja vastas siis: “Oli üks juhtum.” Professor: “Oi, see on väga huvitav. Rääkige mulle sellest, siis ma saan loengutel tuua näiteid, et matemaatika polegi nii abstraktne aine ja on elus siiski vajalik.” Endine üliõpilane: “Jalutasin kord tänaval ja tuul puhus mul mütsi peast otse poriloiku. Siis ma leidsin maast traaditüki, keerasin integraalikujuliseks ja sain selle abil mütsi loigust kätte.”