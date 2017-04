Perenaine oli tigudega hädas. Varasemast tal nendega kogemusi polnud. Keegi õpetas, et tigusid tuleb korjata varahommikul või hilisõhtul, päeval palavaga neid näha ei ole.

Esmalt korjas perenaine tigusid ämbrisse ja seejärel hakkas aias peenraid rohima. Mõne aja pärast juhtus ta ämbrisse vaatama ja imestus oli suur – teod kõik välja roninud. Rääkis naabrinaisele. Too õpetas, et pane ämbrisse soola – noh, nagu tigudele “soolaleivapeoks”. Aga kaua sa jõuad neid korjata, tigude vool on lõputu nagu lõputa jutt. Sides rääkisid naised, et tuleb ümber aiamaa tuhka ja liiva raputada, sest teod ei roni sealt üle. Ei aidanud! Hädas perenaine kurtis muret ka oma mehele. Mees tuli ükspäev rõõmsalt poest ja teatas, et teod pidid kanget õlut armastama.