Minu isa oli suvel põllumees, aga talvel käis hobusega Peipsil kalal. Võrgud olid peremehe omad, ta maksis meestele töö eest palka.

See oli kas 1933. või 1934. aasta talvel, kui kord talveõhtul mehed koju ei jõudnud, vaid võeti järvel kinni. Nad viidi Oudova vangimajja. Peipsil ei olnud veel piiritähiseid maha pandud, talvised tähised olid kuuseoksad. Seekord oli Eesti riigi kord märgid panna, aga need olid panemata. Kalamehed läinud üle piiri, kuna seal olid suuremad kalad. Vangimajas hakati mehi üle kuulama. Kui isa ülekuulamise järjekord tuli, küsiti, kes Tallinnas ministrid on. Tema muidugi neid ei teadnud. Siis öeldi, et teie ei taha rääkida. Lõpuks küsiti, kas on mingeid soove.