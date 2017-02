Telefonide tehniline tase on mõne põlvkonna jooksul arenenud tohutult. Linna telefoniputkadest oleme jõudnud taskus kantavate nutitelefonideni.

Helistame üha enam ja rohkem tuleb ka valeühendusi. Helistades kauplusesse infost antud valele numbrile, vastati mulle: „Oodake hetk, mul on selle poe telefoninumber olemas!“ Võõras abivalmis mees otsis, leidis ja andiski mulle vajaliku numbri. Tänu tundmatule! Häid eestlasi on ikka olemas! Teine näide, kus olin nii jahmunud, et ei osanud vabandustki paluda, pärineb perioodist, mil tööpäeva pikkus võis venida palju üle normaalaja