Meie valitsusel on samuti päris huvitavaid ja kiiksuga ideid, näiteks autonumbrite värvimine, eristamaks era- ja riiklikku sõidukit. Mina soovitaksin numbrite asemel kogu auto ära värvida – nii on juba kaugelt näha, millise autoga tegu. Tööraamatute hoiule toomisega on inimesed täiesti pöördesse aetud. Luuavarres kasutatakse iga vaba hetke tööraamatute otsinguteks. Mõnel inimesel on õnnestunud ka üles leida, kuid enamikul pole õrna aimugi, kus see võiks olla või sattus kunagi tuleroaks. Kodud on segi pööratud, kuid kasutegur null. Siit järeldus – midagi ei tohi ära visata, peale kasutatud WC-paberi.