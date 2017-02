Tõsi taga * Loosungid * Karikatuurid * Kiikse * Pidupäev * Kukalt sügav mõte

Kui jõuad surnud punkti, pane ruttu koma! Mõnigi asi saab avalikuks salakuulamise läbi. Püüa olla kirss tordil, mis sulle näkku lüüakse! Kõige parem on musta valgeks rääkida jahumise abil. Selleks et sõnu valida, ei pea sa ühegi erakonna poolt hääletama. Mõni suli ajab aastapäeval nina uhkelt püsti, kuna on andnud meie riigi taastamise ajal oma pihtapanuse.