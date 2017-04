Tõsi taga * Nitševood * Kukalt sügav mõte * Loosung * Karikatuurid * Kiikse

Kahtlusi ei võida see, kes võidus kahtleb. Kel on rasked rahad, sel pole rahalisi raskusi! Uue naabri kapsaaeda tuleb visata proovikivi. Broilerpoliitikud võiks Eesti põllumajandusest rääkida siis, kui kana pissib. Pessimist on inimene, kelle tõrvatünni sisu rikub ära tilk mett. Optimisti jaoks ei riku tünnitäis tõrva iialgi ära mälestust tilgast meemaitsest.