Sergei Kraana: Miks on raske uinuda?

Üks uinumist segavaid asjaolusid on uuringute kohaselt triikraud. Katse käigus heitsid uuringugrupi liikmed voodisse nõnda, et nende magamisaseme keskele oli paigutatud triikraud. Mitmed katseisikud teavitasid uuringu läbiviijaid mõne aja pärast sellest, et miski justkui häirib nende und. Mõni kurtis teravat valu külje või selja piirkonnas, oli neidki, kes ei suutnud poolt tundigi rahulikult voodis lamades und oodata. Hoopis teistsugused tulemused ilmnesid kontrollgrupis, kelle voodis triikrauda ei olnud. Nemad ei kurtnud segavate asjaolude üle ning uinusid tavapärasel moel juba mõnekümne minuti jooksul.