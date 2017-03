Kevad käes ja südames * Loosung * Nitševood * Paetisme * Tõrre põhjast * Karikatuur

Ilmajaam teatab, et sel aastal tuleb suvi soojem kui talv, eeldatavalt isegi soojem kui kevad. Hilinevas kevades ei ole midagi hirmsat. Teadlased rahustavad, et nii on olnud mitmel korral enne jääaja algust. Meie ametnike jaoks tuleb peaaegu kõik ootamatult: talv, kevad, suvi, sügis, ainult valimised tulevad õigeaegselt. Kevad linnas. Novembri asfalt sulab varem kui veebruari lumi. Kevadel tahaks metsa, leida seal karukoopa ja ajada karu üles. Ja siis joosta karu eest ära, nii et hing jääb rõõmust kinni!