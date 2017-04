Sergei Kraana: Koolidesse tasakaalustatud aabitsad * Paetisme * Nitševood * Loosung * Karikatuur

Instituudi vanemteadur Valdur Rindkere (WTF, OMG, VKG) selgitas Vikipeedia abil välja valusa tõe, et kukeaabitsa näol on tõepoolest tegu aabitsaga, mille kaanel on kuke pilt. Seesama Vikipeedia annab teada, et kukk ehk kikas on täiskasvanud isane kodukana ning kukeks võidakse nimetada ka teiste kanaliste täiskasvanud isaslindu. Seega on kukk ilmselgelt isane, ja seda isegi juhul, kui kõiki isaslinnu tunnuseid aabitsakaanel näha ei ole. Pedagoogikateadlase sõnul jääb arusaamatuks, mis kaalutlustel seda sooliselt kallutatud pealkirja ning kaanepildiga raamatut meie haridussüsteemis kasutatakse.