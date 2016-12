Muda Mihkel pajatab * Karikatuur * Loosung * Vitsa väärt värss * Tõsi taga * Kiikse

Põhjus oli selles, et käitusin nii nagu üks õige eestlane enne jõule: panin sussid aknale, et päkapikud midagi sinna sisse paneks. Seda nähes rabas Leida aknalaualt sussid ja tahtis nendega mulle virutada. Ütles, et kas sa ei tea, kus nende koht on – paned mustad sussid aknalauale! Mulle tundub, et Leida on värvipime.