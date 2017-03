Sergei Kraana: Inimesed elavad vales kohas * Kiikse * Tõsi taga * Kukalt sügav mõte * Loosung * Karikatuur

Viimastel nädalatel on paljud asutused saanud teada, et nad tegutsevad vales kohas. Lisaks asutuste ebaõigele paiknemisele on ilmnenud, et ka paljud tavainimesed elavad täiesti vales kohas. Nii näiteks elab Viljandis Liivi tänavas Voldemar (nimi muutmata), kes tegelikult võiks elada hoopis Valgas. Miks Voldemar ei ela Valgas, ei õnnestunud “Naeril” välja selgitada. Viljandis aga elab Voldemar juba mitu aastat, põhjendades seda otsitud vabandusega, et see on tema elukoht. Vabariikliku kolimiskomitee esimehe Valdur Rindkere (WTF, LOL) väitel on samaväärseid elukohti ka mujal Eestis, sh Valgas, ning seetõttu ei näe ta ühtegi põhjust, miks ei võiks Voldemar juba lähikuudel Valka kolida.