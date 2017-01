Kuidas suhtuvad haldusreformi, valimistesse, väljarändesse, eetikasse ning palgaküsimusse Toompea inimene ja maainimene? Jüri Ratas: riik on tugev siis, kui inimesi elab ka väljaspool keskusi. Korruptsioon ja vale pole ministrile lubatud. Maanaise sõnum: elu muutub, kui inimest ei peeta enam tööriistaks.

Jüri Ratas: "Eesti rahvaarv kahjuks väheneb. Mina arvan, et Eesti peab olema kasvava, mitte kahaneva rahvaarvuga riik. See tähendab samuti, et kui Eestist minnakse õppima või kogemusi saama välismaale, siis tullakse siia tagasi. Et meie elukeskkond on nii tugev ja ühtehoidev. Arvan ka seda, et meie positiivne iive ei peaks olema paberil, vaid saama reaalsuseks. Et sünde oleks rohkem kui surmasid; et meie peredesse sünnivad teised ja kolmandad lapsed. Miks mitte ka viiendad ja kuuendad." Anne Rosenberg: "Valitsuse liikmed on praegugi suuresti samad ja nad on nii kaua seal Toompeal olnud, et nad ei tea ju, mis elu käib siin Grossi poes, mismoodi mutikesed loevad sente, et kuu lõpuni välja tulla. Kuidas saaks nii, et võimul olles ei kaoks inimestel side tegeliku eluga? Ja kuidas saaks nii, et inimesi ikka inimeseks peetaks ja nad poleks sunnitud sentide eest töötama ning saaksid väärikat tasu? Inimene on praegu ettevõtjal käes nagu tööriist, aga inimest tuleks pidada inimeseks, et ta saaks mõistlikult elada. Küll siis julgeks ka naised sünnitada."