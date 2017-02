Maavalitsustes valdav teadmatus ja spetsialistide lahkumine on vähendanud töötajate motivatsiooni ning suurendanud nende töökoormust. Tuleva aasta 1. jaanuariks saab kõigist Eesti maavalitsustest ametist priiks 485 inimest, kellest osa leiab uue töö, ent paljude jaoks on järgmised kümme kuud valmistumine halvimaks.

“Ei ole pilti ees – tahaks ise ka kohtuda inimesega, kel on,” kommenteeris Viljandi maavanem Erich Palm praegust teadmatust. “Rohkem kui aasta on olnud selgusetust. Inimesed on aastaid tööd teinud, riiki teeninud, põhiseaduslikku korda hoidnud ja kaitsnud ning ajalehest loeme, mis meil siin kõik on. See ei ole riigialamate ja -korra suhtes kõige väärikam käitumine olnud. Ootame vähemalt väärikat käitumist nende inimeste suhtes, kes on tööd teinud.” Osas maavalitsustes teeb töötajate olukorra keeruliseks see, et peale harjumuspäraste tööülesannete on lisandunud uusi, sest mõni spetsialist on juba uue ameti leidnud. “Võin iga hetk mõnest oma spetsialistist ilma jääda. Nad vaatavad ringi – kui mõni pakkumine tuleb, siis haaratakse sellest kinni,” rääkis Hiiu maavanem Riho Rahuoja.