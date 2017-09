Maalehe peod olid rahvalikud, aga ka stiilsed. Vahel mindi riidugi ja hakati arveid klaarima.

Maalehe aegadest Toompuiestee õdusas puumajas on eredalt meelde jäänud ka hoogsad peod ja sünnipäevad, mille lõpp haihtus nii mõnigi kord öösse, nii et toimetuse usin bussijuht pidi väsinud pidulisi laiali vedama. Suvel tähistati tähtpäevi tihtilugu toimetuse maja avaras siseõues Toompea nõlva all.

Siiani on meelde jäänud, kuidas meie juhatuse esimees Agu Veetamm tantsis toimetuse naistega uhkelt reinlendrit, olles ise ainus, kes neid samme oskas.

Või meie legendaarsed simmanid Rocca al Mare vabaõhumuuseumis Jüri-Jaagu talus. Sinna vooris rahvast lähedalt ja kaugelt – kes veeti tallu hobukaarikuga, kes tuli kuulsa kollase Pobedaga või sammus vabaõhumuuseumi väravatest jalgsi kohale. Ruumi ja lusti jagus kõigile.