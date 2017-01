Kibe statistika näitab, et viie aasta jooksul on rukkileiva tootmine vähenenud 38 protsenti ja samal ajal on väikesaiade osa kasvanud lausa 126 protsenti.

Väga kiires languses on viimase viie aasta jooksul olnud kõik pätsikujulised leiva- ja saiatooted, erandiks on vaid sepikud. Leiva tarbimine väheneb, ja seda mitmel põhjusel, kus üheks on leivasöömise kasulikkuse kahtluse alla seadmine teatud “toitumisspetsialistide” poolt. Tarbijad eelistavad järjest rohkem konkreetse kujuga, vormis küpsetatud leibu ja saiu, sh röstitooteid ning palaleibasid. Selgelt on kasvutrendis täisteratoodete ja seemneliste toodete tarbimine. Võib öelda, et ostetakse vähem, aga tehakse tervislikumaid ja kvaliteetsemaid valikuid. Samas on kasvanud ka poodide küpsetuslettidest igasugu pirukaliste ostmine. Leiva-saia sortiment on meie poelettidel väga lai. Samas kinnitavad tööstuste esindajad, et suur valik ja pidev tootearendus on oluline selleks, et hoida inimeste huvi leivatoodete vastu. Leivaliit püüab juba aastaid rääkida leiva kasulikkusest, ning seda just lastele suunatud tegevustega nagu leivanädala üritused, trükised, lahtiste uste päevad jne.