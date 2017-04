Kivid võluvad peale oma kauniduse eesti­maalaste südameid ka salapära ja nähtamatu maagiaga. Maaleht uuris kivide sisse nägevatelt inimestelt, mis imejõudu neis mineraalides arvatakse peituvat.

Ligi aasta tagasi pisteti mulle kingituseks pihku Kaug-Idast leitud õhukeseks lihvitud kivi. See poolläbipaistev mineraaliseib toovat jõukust. Panin mündisuuruse litri rahakotti senditaskusse, et kingitus ära ei kaoks. Sinna see jäi. Aasta hiljem seisan Haapsalus poolvääriskive müüva kaupluse Hetkepüüdja omaniku Katrin Arraku ees, kasutan juhust ja soovin selgust: miks ma pole rikkaks saanud? Arrak hakkab naerma ja eks see oligi naljaga pooleks küsitud. Ent tal on siiski vastus varuks. “Kindlasti kivid aitavad, iseasi on see, kas sa esitasid taotluse, kui palju sa näiteks raha tahad. Taotlus on oluline,” ütleb ta veendunult. Taotlus... Seda ma ei teadnud, terve aasta on luhta läinud. “Nii et mul jäi taustatöö tegemata?” küsin muiates. “Aga sul ei ole raha ilmselt ka otsa saanud,” vastab Arrak tabavalt. Tõsi, ei ole.