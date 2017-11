Seekord saime Krista Habakuke pildistamiseks kätte rahandusministeeriumi ukselt, aga vabalt oleks see võinud olla maaeluministeerium või siseministeerium. Või ka Riigikogu.

Kes see naine on ja miks ta mööda riigiasutusi liigub? Ja miks on ta kõrgel kohal maaelu edendajate edetabelis?

“Mina ei ole ise tõesti oluline ega pea pildil olema,” möönab Krista Habakukk. “Meie organisatsioon aga isegi väga!”

Organisatsiooniks on Eesti Külaliikumine Kodukant ja Krista Habakukk eelmisest aastast selle tegevjuht. Aktiivsed külaliikumisega tegelejad teavad täpselt, millest jutt. Linnainimesed samuti, kui veidi mõtlevad – küllap hääletasid paljud neist sel suvel oma lemmikmaakoha poolt, kui Kodukandi eestvõttel valiti Eesti aasta küla. Ka selle mootor oli Kodukandi juhina Krista Habakukk.