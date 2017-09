Maalehe Läti vennasleht tähistab 30. sünnipäeva kolme kuu pärast. Maa Lehest saab läti keelde tõlkides väljaande endise nime Lauku Avize. Seda nime kandis ajaleht aastani 2003, mil selle nimeks sai muutunud suunitlust paremini iseloomustav Latvijas Avize (LA) ehk Läti Leht.

Üheksakümnendate algul ilmus ajaleht kord nädalas ning selles kirjutati peamiselt põllumajandusest ja maaelust. Lehte lugesid toona sajad tuhanded ning see hakkas aja jooksul järjest tihedamini ilmuma. Teemaring laienes samuti – tasapisi tulid juurde poliitika, välisuudised, kultuur, haridus, sport ja teised teemad. Väljaandest sai üks kolmest peamisest igal argipäeval ilmuvast lätikeelsest päevalehest.

Põllumajanduse osakaal on aasta-aastalt vähenenud, kuid on endiselt suurem kui teistes ajalehtedes. Latvijas Avīze peatoimetaja asetäitja Ivars Bušmanis selgitab, et peamine lehelugeja on endiselt maakoha elanik, kellel ei ole enam tervet lehetäit põllumajanduslugusid tarvis.

Lehe algusaastatel hakkasid paljud lätlased esivanematele kuulunud maadel toimetama ja teadmiste vahetamiseks oli leht sobilik variant.