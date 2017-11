Eesti metsanduspoliitika ümber käivat diskussiooni, mida hellitlevalt nimetatakse ka metsasõjaks, ei oleks, kui poleks rahulolematute karismaatilist liidrit Linda-Mari Välit.

Linda-Mari Väli (29) on MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) juhatuse liige ja kõneisik. EMA peamine suhtluskanal on samanime­line Facebooki-grupp, millel veidi alla 6000 liikme. Väga suur arv see pole: näiteks gruppides “Beebiturg” või “Nõid annab nõu” on liikmeid mitu korda rohkem.

Kuid sotsiaalmeedia pole peamine mõjukuse näitaja. Metsasõjast on vähemalt kuulnud kõik. On juurde tekkinud ka neid, kes võtavad sõna – muretsevad raiete pärast oma kogukonnas või kohalikus lehes, osalevad meeleavaldustel või huvituvad metsaga seonduvate menetluste avalikel kaasamisüritustel.

Väli karjäär keskkonnaktivistina sai alguse ühest tagasihoidlikust koosolekust 30. novembril 2015.