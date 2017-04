Eelmisel kuul lahkus meie seast ridamisi suurmehi, mis sundis meid, elavaid, nõutult küsima, mis on lahti. Miks just tänavune märts oli surmade poolest kurjakuulutavalt eriline.

Kuna aasta algupoolel olid nekroloogide kirjutajatel käed rakkus siis uurisin, kas tänavune märts oli surmade poolest kurjakuulutavalt eriline. Rääkisin nelja targa inimesega, kellel rohkelt kogemusi lahkumiste teel seismisega, lahkumiste mõtestamisega. Need olid hingearst Jüri Ennet, perearst Diana Ingerainen, folklorist Marju Kõivupuu ja kirikuõpetaja Jaan Tammsalu. Rõõmsa üllatusena kohtasin kõigilt küsitletuilt tänumeelt, et ette võtsin ette teema, mis paljudel suul ja südames. Lisaks anti lohutust ja teadmist, et kui julgeme ja tahame surmast rääkida, siis elame veel!