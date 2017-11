On hulk inimesi, kes peaksid olema mõjukate edetabelis oma mõjuka ametikoha tõttu, kuid ometi me neid seal ei näe. Toome välja rea nimesid, kelle positsioon eeldab praegusest sooritusest enamat.

Maaeluminister Tarmo Tamm tõusis ametisse mullu detsembri keskel, kui Martin Repinski oli katkematu skandaalijada tõttu sunnitud tagasi astuma. Aga nimetage käigult üks asi, mille ta on liikuma pannud või mis temaga seoses pähe tuleb?

Aivar Kokk ja Urmas Kruuse: esimene neist on Riigikogu maaelukomisjoni esimees ja teine aseesimees ning kumbki pole selles ametis silma paistnud.

Taluliidu peadirektori Kaul Nurme ja põllumeeste liidu esimehe Jaan Sõrra aastatepikkune antagonism tekitas põllumajandusmaastikul probleeme, aga andis ka vürtsi juurde. Oma mõjust on nad nüüdseks nii palju kaotanud, et ei pääsenud enam maaelu mõjukate tippu.

Maaelu mõjukate seas pole ka enamiku suuremate riigiametite juhte.