Tervisekeskuste reform käib täie hooga. Käesoleva aastaga algas reformi teine etapp, kus suurema rahaga peibutades meelitatakse maale jäänud perearste linnades asuvate tervisekeskustega liituma.

Koolitatud ja diplomeeritud perearst lähiaastatel kohe kindlasti tööta ei jää. Terviseametil oleks kohe pakkuda lausa 24 töökohta ja lähipäevil lisandub neile ilmselt veel üks, sest ka Mustjala piirkonna perearst Kerli Jaagosild on otsustanud teha avalduse oma nimistust loobumiseks. “Viimaseks tõukeks selle otsuse tegemisel on haigekassa uus rahastamisskeem, mis hakkas kehtima käesoleva aasta algusest,” lausub ta. Selle kohaselt perearstide rahastamist pearaha arvel küll suurendati, kuid väikeste, alla 1200 inimesega nimistute baasraha vähendati. Kerli Jaagosilla nimistus Mustjalas on aga 869 inimest. Teisest küljest tabas aga baasraha vähendamine eriti valusalt maapiirkondade arste, kus rahvast on hõredalt ja ka nimistud väiksemad, kuid arstipunkti jooksevkuludeks on igal aastal vaja pigem rohkem, mitte vähem raha.