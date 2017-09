Kolm korda nädalas ilmuv Maaseudun Tulevaisuus on Soomes lugejate arvult teine päevaleht ning tegu on üpris mõjuka väljaandega.

Maaseudun Tulevaisuus (Maapiirkonna Tulevik) ilmub 1916. aastast peale, seega tähistas ajaleht mullu oma sajandat aastapäeva. See on muidugi märksa pikem ajalugu kui siinse Maalehe 30 aastat, ent Soome lehe peatoimetaja Jouni Kemppainen leiab, et nii Eesti kui Soome maalehed on mõlemad unikaalsed. “Palju õnne! Maaleht ja Maaseudun Tulevaisuus – me oleme mõlemad Euroopas üpris erilised ajalehed. Seda tüüpi väljaandeid väga palju ei ole,” sõnab ta.

Kolm korda nädalas tuleb värske leht trükist, ent internetis ilmuvad värsked uudised muidugi pidevalt. Soome maaleht on paari viimase aasta jooksul pööranud tugevat tähelepanu oma veebi arendamisele ning just läinud nädalal saavutati senine lugejarekord – 312 000 eraldi lugejat. Tüüpiline nädal jääb umbes 200 000 lugeja juurde ning kahe aasta eest oli tavaline ca 60 000 lugejat nädalas.