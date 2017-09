Maalehe nõuandelisa Targu Talita on ühenduslüli ajakirjanduse algusaegade õpetuslike artiklite ning kaasaja tarbijalisade vahel.

Tänapäeval on igal ajalehel-ajakirjal oma nõuande- ehk tarbijalisa ja hüva nõu pakkuvaid veebiportaalegi on kümneid. Ent kui mõnele küsimusele Google’ist vastust otsida, avaneb sealgi suure tõenäosusega Targu Talita digitaliseeritud artikkel, sest just Targu oli esimene ja nüüdseks ilmselt kõige mahukama arhiiviga nõuandeajakiri.

Omaette 16-leheküljeliseks nõuandevihikuks Maalehe vahel muutus Targu Talita 1998. aastal Annika Poldre ja Riina Tammsaare käe all ning sai kohe ka lugejate suure poolehoiu osaliseks. Seda vihikut hakati koguma ja köitma, et vajalikud nõuanded oleksid alati käepärast võtta. Toimetusse laekus tagasisidena sadu kirju ettepanekute ja küsimustega. Sellest vaheajakirjast sai omamoodi fenomen ning teerajaja teistele.

Aastate jooksul on muutunud Targu Talita kujundus ja sisu, rubriike on juurde tulnud ja kadunud. Aastaid tagasi olid aktuaalsed väikese talumajapidamise praktilised oskused, alates loomade tohterdamisest ja söötmisest kuni majaehituseni.