Alates 2011. aastast on Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhina tegutsenud Tõnis Korts, kelle näpujälgi võib leida paljude oluliste dokumentide pealt.

Jahivaldkond on kirglik ala, jäägrid maalilised ainult fotodel. Tegelikus elus on koosolekud emotsioone täis ning on teada juhtumeid, kus mõnes jahiseltsis on teemade arutamisel mehed käsipidi kokku läinud. Head närvi ja külma pead on sellisel juhul enam kui vaja, ning nende mõlemaga on Tõnis Kortsul head lood.