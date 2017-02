Eesti Taimekasvatuse Instituuti ähvardab Jõgeva vallas ligemale 120 hektarist põllumaast ilma jäämine, mis muudab küsitavaks teadustöö jätkamise tulevikus. Kui Jõgeva teadlased oma maadega hädas, Saku omadel esialgu maid veel jagub. Nende ohuks võib saada pealinna lähedus, mis meelitab kohale kinnisvarahaisid.

Jõgeva vallavalitsuse ettepanekul otsustas Jõgeva vallavolikogu enampakkumise korras müüki panna 240 ha vallale kuuluvat põllumaad. Neljast maatükist üht, Sirgu maatükki on seni vallalt teadustööks rentinud Eesti Taimekasvatuse Instituut. Teadlased näevad suurest osast maadest ilma jäämises ohtu instituudi eksistentsile. Kuna nad tegelevad ka seemnekasvatusega, on eri kultuuride kasvatamiseks hulganisti nõudeid. Et kõik kultuurid ära paigutada, peab ka maad palju olema. Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel ei näe helget tulevikustsenaariumi ka Saku teadlaste katselappide osas. “Kolmandik maid on Saku vallas instituudi omandis, kaht kolmandikku me rendime. Kui kinnisvarasurve laieneb, siis praegused põllumaad võivad minna kinnisvaraarenduse alla,” selgitab Koppel.