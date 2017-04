Inimasustusest eemal Kasari jõe ääres sisisevad lõkkes niisked puujupid, mida kohendab kamuflaažrõivastes mees. Tema selja taga okste küljes ripub neli tohutut käbi meenutavat tumepruuni kogu.

Kujutage nüüd ette, et olete jõekaldal ning iga teie liigutus ja piuks võivad teid loomale reeta. Kuidas on see võimalik, et kütt suudab märkamatult veel ka vibu laskeasendisse tõsta, nööri vinnastada, sihtida ja lasta, nii et kobras ei näeks, kuuleks või haistaks? Ulme. Kui oleks nii kõvad kütid, kes suudaks umbes 30kilose vinnastusjõuga vibu tund või kaks laskevalmis hoida, oleks ehk kopra tabamine lihtsam, aga näidake sellist inimest, kes suudab. “Väga hea kamuflaažriietus peab olema ja väga head varjetingimused. Ning võin öelda omast kogemusest, et see vibujaht kestab teinekord päevi ja päevi ja päevi, enne kui kobras või ükskõik mis teine väikeuluk kätte saadakse,” tunnistab Riho Alep. “See on väga keeruline ülesanne.” Janis Klavinsi sõnul tunneb kobras oma elupaika väga hästi.